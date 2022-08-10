Nova показала видео со стройплощадки жилого комплекса для молодежи
Строительная компания Nova показала свежие фото и видео со стройплощадки на Перевалке. В районе улицы Фурманова сейчас застройщик возводит первый дом жилого комплекса Compass.
Архитекторы и проектировщики Nova создали особый проект - для тех, кто вечно в движении, но нуждается в тихой гавани. Для тех, кто растет, но ищет стабильности и надежности. Для тех, кто сам прокладывает свой путь, ЖК Compass станет отличным местом.
Этот жилой комплекс задумывался как оптимально первое жилье для молодежи. Поэтому инфраструктуру мы моделировали так, чтобы в комплексе было все, что нужно: парковка, детская площадка, крышная котельная, кладовые, колясочная,
- отметили в компании.
Дизайн-проект специально разработан для этого жилого комплекса.
Самые популярные и эргономичные планировки, стильные, наполненные энергией и динамикой интерьеры общих пространств, отличное расположение делают Compass прекрасным местом для жизни,
- считают в Nova.
Квартир в доме 116. При этом на двух верхних этажах будет всего по одной квартире – с уникальными планировками.
Первый дом жилого комплекса на Перевалке будет введен в эксплуатацию через год. Однако представить себе, каким он будет, можно уже сейчас.
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