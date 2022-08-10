10 августа 2022, 18:00
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Nova показала видео со стройплощадки жилого комплекса для молодежи

На Перевалке Nova возводит жилой комплекс Compass. Застройщик позиционирует его как оптимальное первое жилье для молодежи

 

Строительная компания Nova показала свежие фото и видео со стройплощадки на Перевалке. В районе улицы Фурманова сейчас застройщик возводит первый дом жилого комплекса Compass.

Архитекторы и проектировщики Nova создали особый проект - для тех, кто вечно в движении, но нуждается в тихой гавани. Для тех, кто растет, но ищет стабильности и надежности. Для тех, кто сам прокладывает свой путь, ЖК Compass станет отличным местом.

Этот жилой комплекс задумывался как оптимально первое жилье для молодежи. Поэтому инфраструктуру мы моделировали так, чтобы в комплексе было все, что нужно: парковка, детская площадка, крышная котельная, кладовые, колясочная,

- отметили в компании.

Дизайн-проект специально разработан для этого жилого комплекса.

Самые популярные и эргономичные планировки, стильные, наполненные энергией и динамикой интерьеры общих пространств, отличное расположение делают Compass прекрасным местом для жизни,

- считают в Nova.

Квартир в доме 116. При этом на двух верхних этажах будет всего по одной квартире – с уникальными планировками.

Первый дом жилого комплекса на Перевалке будет введен в эксплуатацию через год. Однако представить себе, каким он будет, можно уже сейчас.

Проектная документация – на сайте наш.дом.рф

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Метки: 
ЖК Compass
СК Нова
жилой комплекс Compass
Строительная компания Nova
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Жилье для молодых