Каждый второй клиент Сбера платит в SushiMania с сервиса SberPay

Каждый второй клиент Сбера, оплачивающий заказы в кафе японской кухни «SushiMania», расплачивается с помощью сервиса SberPay. Для такого метода оплаты покупателю достаточно иметь карту СберБанка и приложение СберБанк Онлайн. Никаких дополнительных настроек не потребуется.

SberPay позволяет совершать покупки в интернете безопасным способом — все данные по карте остаются внутри Сбера и не раскрываются при совершении покупки. При нажатии на кнопку SberPay на странице оплаты заказа система переводит пользователя в СберБанк Онлайн. Если покупка оформляется на компьютере, покупателю предложат ввести номер телефона — на него придёт СМС-уведомление для перехода в СберБанк Онлайн. Такой вариант оплаты освобождает покупателей от необходимости вводить реквизиты карты и CVV/CVC-код безопасности. Ещё одно удобство: при оплате покупатель увидит баланс карт и сможет выбрать ту, на которой достаточно средств.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

Среди основных преимуществ SberPay – удобство оплаты и безопасность. А процесс оформления покупки с нашим сервисом происходит намного быстрее. С начала года через SberPay в интернет-магазинах региональных партнёров оплачено товаров на сумму более 65 млн рублей.

Преимущества сервиса отмечают и представители бизнеса. Для его подключения не требуется никаких дополнительных настроек и действий, если предприниматель уже пользуется интернет-эквайрингом Сбербанка.