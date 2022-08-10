Известные жители Карелии рассказали о Дне коренных народов

Ярко, радостно и очень позитивно – именно так прошел Международный день коренных народов мира в Карелии. Коренными народами республики являются карелы, вепсы и русские. Актеры Национального театра Карелии Александра Анискина и Андрей Горшков своей деятельностью помогают сохранить язык и культуру карелов и вепсов. В праздничный день они присоединились к поздравлениям в соцсетях.

Фото: с личной станицы А.Анискиной в социальной сети ВКонтакте

Я-вепсянка! Всегда только с гордостью говорю о своей национальности!

― написала Александра Анискина.

Среди представителей коренных народов немало талантливых людей. Вчера в своих поздравлениях многие вспомнили музыкальные коллективы, ансамбли и творчество народных поэтов, которые пишут на родном языке. Учитель Лоухской школы Анастасия Лохова рассказала о своем земляке – карельском поэте Сергее Яковлеве и поделилась его любимым стихотворением на карельском языке.

Наш северный край вдохновил немало представителей творческих профессий. Среди них − карельские писатели и поэты. Люди с разными судьбами, творческими темами и почерком. В своих произведениях Сергей Яковлев рассказывает о родине, о природе, о любви и дружбе. Стихи публикуются в газете «Oma mua», в детском журнале «Kipinä» и в альманахе «Taival»,

― написала Анастасия Лохова.

В Петрозаводске главным событием дня стал флешмоб «Карельская крууга» (Karjalaini kruuga). Сотни людей закружились в карельском круговом танце, который для всех уже стал настоящей традицией. В нем приняли участие представители коренных народов, народные коллективы, общественники и представители власти.

Фото: с личной станицы Надежда Дрейзис в социальной сети ВКонтакте

В Петрозаводске круугу исполнили не только на площади Кирова, но и в детском саду №111 «Сказка». Туда пришли маленькие гости из других садиков, которые танцевали круугу вместе с артистами ансамбля «Кантеле». Председатель Петросовета Надежда Дрейзис присоединилась к маленьким танцорам и написала о своих впечатлениях в соцсетях.

Друзья, в карельской крууге можно почувствовать единение с окружающими тебя людьми, а в танце с малышами ещё и посмотреть на окружающий мир глазами ребёнка – открыто, искренне и с ощущением огромного счастья!,

― пишет на своей странице Надежда Дрейзис.

День коренных народов ежегодно объединяет людей из разных уголков республики. Появляется возможность узнать о народах Карелии больше, рассказать, как ценно знать родной язык, культуру и чувствовать единение.