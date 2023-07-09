Ночью в северные районы Карелии могут прийти заморозки

Облачная с прояснениями погода ожидается в Карелии 10 июля. Преимущественно без осадков, ветер умеренный северный и северо-восточный, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ночью температура +4, +9 градусов, на севере региона местами заморозки до -1 градуса, днем +13, +18 градусов, в южных районах местами до +21 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный, тоже умеренный. Температура ночью +7, +9 градусов, днем +14,+16 градусов. // фото: unsplash.com