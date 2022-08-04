Ночью в регионе ожидается до плюс 17 градусов

Согласно многолетним данным, август не часто балует жителей Карелии жаркой погодой. Пятница, 5 августа, в эту статистику не попадет.

По данным республиканской Гидрометеослужбы, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по северо-западным районам пройдет кратковременный дождь. Ветер южный 6-11м/с, в порывах до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17ºС, днем +24…+29ºС, местами до +31ºС.

В Петрозаводске синоптики прогнозируют ясную погоду. Ветер южных направлений. Температура воздуха ночью +15…+17°С. А утром воздух начнет прогреваться и днем достигнет отметки +24…+29°С. Фото: pxhere.