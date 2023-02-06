Ночью в Карелии местами подморозит до минус 18 градусов

По прогнозу республиканских синоптиков, в Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -2, -4. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии снова облачно, хотя возможны прояснения. Местами пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -18, днем -4, +1.

Согласно прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +2;

В Кондопоге ночью -3, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -3, днем -2;

В Олонце ночью и днем -3;

В Пудоже ночью -5, днем -4;

В Сегеже ночью -3, днем -1;

В Сортавале ночью -1, днем 0;

В Суоярви ночью -3, днем -2. // фото unsplash.com