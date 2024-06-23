23 июня 2024, 17:11
Ночью местами температура опустится до +1, но днем потеплеет до +23
Синоптики дали прогноз погоды на 24 июня в Карелии и Петрозаводске
В понедельник в Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +20, +22, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до +1, днем +18, +23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +10, днем +20;
В Кондопоге ночью +12, днем +21;
В Медвежьегорске, Сегеже ночью +11, днем +22;
В Олонце ночью +9, днем +21;
В Пудоже ночью +10, днем +21;
В Сортавале ночью +12, днем +20;
В Суоярви ночью +11, днем +21. // фото «Петрозаводск говорит»