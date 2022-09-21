Ночью и утром в воздухе будут скапливаться вредные примеси

По информации Карельского гидрометеоцентра, в ночные и утренние часы 22 и 23 сентября в большинстве районов республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые будут способствовать незначительному скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. Причиной тому станет слабый ветер.

Сегодня ночью в регионе осадки маловероятны. Температура воздуха в темное время суток поднимется лишь до +3,+ 5°С.

Днем 22 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Воздух прогреется до +9,+11°С. Атмосферное давление мало изменится. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Фото: unsplash.