По сведениям Карельского гидрометцентра, нас ждет малооблачная погода. По республике преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, на севере юго-западный слабый. Ночью будет тепло, днем – жарко.

Температура воздуха ночью +13, +18°С, местами +6, +11°С, днем +23, +28°С, по центральным и северным районам местами до +33°С.

В Петрозаводске малооблачная полгода. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: news.myseldon.com