Ночной вор не взял ничего, кроме лодочного мотора

В дежурную часть поселка Сосновец Беломорского района обратился местный житель с заявлением о краже лодочного мотора. Ущерб составил 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Злоумышленник проник в квартиру пострадавшего ночью, отжав дверной наличник. Похитив мотор, скрылся. Оперативники установили подозреваемого – им оказался 33-летний гражданин, который все же признал вину и сообщил, что знал о том, что владелец в это время находился на работе. Похищенное имущество он спрятал в лесополосе, неподалеку от места кражи, а в дальнейшем планировал продать его.

Лодочный мотор был возвращен законному владельцу. А в отношении злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК «Кража», максимальная санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.