Незаконный салют в Петрозаводске устроили люди на машине из Приморья

Машина граждан, которые устроили в середине недели салют на набережной, зарегистрирована в шести тысячах километров от карельской столицы. Об этом журналисту портала «Петрозаводск говорит» сказал замначальника петрозаводской полиции по охране общественного порядка Владимир Одинцов.

Он сообщил, что правоохранительные органы установили машину нарушителей. На транспортном средстве — номера, выданные в Приморском крае. При этом сами нарушители еще не найдены.

На планерном совещании в мэрии Владимир Одинцов сообщил, что наряд на место происшествия приехал, никого не задержал, поскольку организаторы салюта уже скрылись.

— Все упирается в количество патрулей. Сотрудники были на другом вызове. Им чуть-чуть не хватило времени, — сказал представитель МВД.

Одинцов констатировал, что в полицию часто жалуются из-за ночного шума, и наряды приезжают не сразу, но это объясняется нехваткой сотрудников.

Напомним: 6 июля около полуночи тысячи жителей Петрозаводска проснулись из-за салюта на Онежской набережной. Канонада гремела около семи минут. Как рассказали пользователи соцсетей, неизвестные мужчины, по их словам, решили таким образом отметить покупку автомобиля.