Бомбануло. Неизвестные отметили покупку машины, разбудив полгорода

Текст: Георгий Чентемиров

6 июля, за несколько минут до полуночи, над карельской столицей раздался грохот. Что происходит, люди поняли не сразу.

«Думали, уже война началась, пока камеры я не посмотрела»,

– то ли в шутку, то ли всерьез пишет горожанка в паблике «Живой Петрозаводск». Причиной шума, однако, стала не война, а праздник, который кто-то устроил себе прямиком на Онежской набережной.

Фейерверки запускали недалеко от ротонды, в двухстах метрах от здания мэрии и в сотне метров от гостиницы Cosmos. Представление заняло около семи минут.

Салют заметили во всем городе, и это не преувеличение. Грохот было слышно на Ключевой, на Голиковке, на Древлянке, на Октябрьском проспекте. Более того: говорят, залпы донеслись до Мелиоративного, Пиньгубы и Шуи. В общем, если кто-то хотел сообщить окружающим о своем хорошем настроении, ему это удалось.

Портал «Петрозаводск говорит» попытался выяснить, кто организовал салют в самом центре карельской столицы. Первая мысль – кто-то решил отметить свадьбу. Однако петрозаводчанка, находившаяся на набережной во время фейерверка, рассказала другую версию. Канонаду устроили двое мужчин, которые, по их словам, отмечали покупку автомобиля.

"Я проходила, когда убирали коробки после салюта и спросила, в честь какого праздника? Они сказали, что в честь покупки новой машины. Может, их до этого вопросами закидали, и они на ходу версию озвучили?"

– предположила петрозаводчанка.

По ее словам, на машине незнакомцев были номера Краснодарского края.

Женщина похвалила организаторов салюта – дескать, молодцы, поделились радостью с окружающими. Проблема в том, что далеко не все окружающие готовы были эту чужую радость с благодарностью принять. Многие пользователи соцсетей пожаловались на то, что ночная канонада их разбудила.

– Людям, которые проживают в районе набережной, вот совсем не прикольно салют в 12 час ночи! Работу никто не отменял... – написала горожанка в паблике «Живой Петрозаводск». Учитывая, что салют слышали даже за городом, можно предположить, что от действий весельчаков пострадали тысячи людей в разных районах города.

В МВД Карелии сообщили, что на ночной фейерверк поступила одна жалоба; в полицию позвонил человек, живущий на улице Красной – кстати говоря, в полутора километрах от ротонды. На место выезжал наряд.

"Мы проводим проверку. Материал находится у участкового, усматриваются признаки административного правонарушения",

– рассказали в пресс-службе полиции.

Радует, что правоохранительные органы занялись людьми, которые «поделились радостью» со всем городом, не спросив на это у города разрешения. Плохо, однако, что их вряд ли найдут. А ведь наказать нарушителей было очень просто: надо было лишь приехать на набережную, когда над ней взрывались петарды.

Поясню свою мысль. Люди часто запускают салюты в неположенное время и в неположенных местах, мешая окружающим спать. Но такие «злодеяния» обычно длятся недолго – иногда даже не успеваешь дозвониться до дежурной части. Здесь же ситуация совсем другая.

Салют было видно и слышно отовсюду; по логике, любой патрульный, увидевший и услышавший это безобразие, должен был запрыгнуть в машину и отправиться пресекать правонарушение. Заряды взрывались на протяжение семи минут (!). За это время по ночному городу долететь до ротонды можно было даже с Древлянки. Можно было взять нарушителей на месте, безо всяких обращений и заявлений. Но этого, как видим, не произошло.

Почему?

Жители Петрозаводска знают, что бесконечно можно делать три вещи: смотреть на воду, любоваться огнем и вызывать полицию из-за ночного шума. Даже если повезет дозвониться до дежурной части, к вам либо никто не приедет, либо приедут под утро, когда мешавшие вам люди разойдутся по домам и уснут.

Возможно, в карельской столице просто не хватает полицейских – хотя по активности силовиков во время протестных акций так не скажешь. Возможно, такие правонарушения не рассматриваются как серьезные и срочные. По правде сказать, это даже можно понять, ведь и не все горожане считают, что устроители ночного салюта сделали что-то плохое.

"Да просто решили бомбануть салют! Вот и все! Почему нет? Всегда нужен повод?"

– написала некто Маргарита Сорокина.

Уважение закона? Уважение чужих прав? Нет, не слышали. Мужчины, отметившие покупку машины, могли разбудить стариков или маленьких детей? Да и плевать. Главное – красиво было! Так думают тысячи людей; впрочем, есть сомнения, что они в принципе способны думать.

Кстати, ухари, устроившие фейерверк в середине рабочей недели, не только разбудили полгорода. Они еще и сильно намусорили. Очевидно, кто-то теперь должен за ними прибраться. Жаль, этого не будут делать те, кто аплодировал салюту на набережной. // Фото, видео: "Живой Петрозаводск"