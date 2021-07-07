Вундеркинд окончил университет за год и задумался о бессмертии

11-летний Лоран Симонс из Бельгии окончил Антверпенский университет и получил степень бакалавра физики, сообщает lenta.ru. Мальчик потратил на получение академической степени всего год, хотя обычно для этого требуется три года.

Теперь вундеркинд задумался над тем, чтобы стать магистром фламандского университета, а позже он хочет заняться изучением проблемы бессмертия. Симонс сказал:

«Я хочу иметь возможность заменить как можно больше своих органов на искусственные».

Ранее Лоран прошел полный курс в школе Брюгге всего за полтора года. // Фото: legion-media.ru