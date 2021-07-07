Карельский сенатор занял восьмое место в рейтинге богатства

Член Совета Федерации и совладелец ряда рыбопромышленных компаний в Карелии Игорь Зубарев занял восьмое место в рейтинге ста богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes. По сведениям Forbes, доход Зубарева составил 2,42 млрд рублей.

А самым богатым в России депутатом стал президент УК «Южуралзолото» и депутат челябинского заксобрания Константин Струков –за год его доход составил 8,6 млрд рублей.

Вторую позицию занял депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с семейным доходом 7,7 млрд рублей. Прошлогодний лидер, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, опустился на третью строчку. Его доход, тем не менее, вырос с 6,2 млрд рублей до 6,3 млрд рублей.

Несмотря на кризисный 2020 год и падение реальных доходов россиян на 3,5%, богатейшие чиновники и депутаты смогли увеличить свой совокупный заработок на 12 млрд рублей. Их общий доход вырос с 65,8 млрд рублей в 2019 году до 75,9 млрд рублей в 2020-м, отмечает Forbes.

Большинство участников рейтинга — региональные и федеральные парламентарии, чьи семьи активно ведут бизнес. Однако немало в нём и государственных деятелей.

Самым богатым губернатором России стал глава Чечни Рамзан Кадыров (36-е место, 382,7 млн рублей).

Впервые в рейтинг попала вице-премьер Татьяна Голикова (42-е место, 310 млн рублей) — благодаря доходам своего мужа Виктора Христенко.

Семья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова расположилась на 59-й строчке — представитель Кремля и его супруга экс-фигуристка Татьяна Навка заработали 225,4 млн рублей.

В топ-100 также оказались заммэра Москвы Максим Ликсутов (66-е место, 216,6 млн рублей), губернатор Брянской области Александр Богомаз (14-е место, 984,2 млн рублей) и президент Татарстана Рустам Минниханов (63-е место, 221,4 млн рублей). // Фото: oblast45.ru