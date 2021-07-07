Траву косят, цветы сажают, мусор убирают

В рамках муниципального контракта ООО «Городской комбинат благоустройства» ежедневно работает на общественных территориях Петрозаводска. Мобильные бригады и техника задействованы в разных районах.

Подрядчик продолжает украшать цветами городские клумбы. Работы ведутся на бульварах Сортавальском, Студенческом и Победы, у Галереи Героев Советского Союза – уроженцев Карелии, на Лосососинском шоссе, в сквере Густава Ровио и на одноименной улице.

Сотрудники комбината выкашивают траву на газонах вдоль Студенческого и Левашовского бульваров, в скверах Ивана Молчанова и Ленинградских Ополченцев, в Якорном парке, на общественных территориях на Первомайском, Карельском проспектах и на Лыжной улице.

Кроме того, подрядчик убирает мусор в Песках, возле Каменного Карьера, в Губернаторском саду, в парках Зелёный Берег, Ямка, Приозёрном, Зарецком, в скверах Аквамарин, Театральном, Центральном, Александра Пушкина, на аллеях Берёзовой и Дружбы, на бульваре Победы, а также на велодорожке, связывающей разные районы города.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051. // Фото: Администрация Петрозаводска