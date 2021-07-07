Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в Карелии «пугающей»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала «пугающей» ситуацию с развитием эпидемии в некоторых регионах России, в том числе и в Карелии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Голиковой, хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан.

В числе регионов, в которых растет заболеваемость COVID-19 и которые не ограничивали проведение массовых мероприятий и работу общепита ночью, вице-премьер отметила Карелию, Тыву и Забайкальский край. // Фото: refnews.ru