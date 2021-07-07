Суд в Петербурге запретил мультфильм Happy tree friеnds

Октябрьский районный суд Петербурга запретил американский мультфильм Happy tree friеnds, усмотрев в приключениях нарисованных зверят излишнюю жестокость.

«Просмотром мультсериала «Счастливые лесные друзья» установлено, что этот мультсериал ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. Сериал включает несколько сотен мультфильмов продолжительностью до 3 минут, мультфильмы о маленьких милых зверьках, с которыми постоянно случаются разные тяжелые происшествия: их давят, разрывают на части и прочее. Просмотр мультсериала, безусловно, наносит вред духовно-нравственному развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России»,

— сообщает в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Happy Tree Friends, или «Счастливые лесные друзья» —мультипликационный флэш-сериал в жанре черного юмора о приключениях нескольких зверей. Эпизоды сериала строятся по следующей сюжетной модели: беззаботное времяпрепровождение непременно оборачивается трагедией с летальным исходом. Смерть персонажа может наступить по самым неправдоподобным причинам и непременно сопровождается членовредительством, что создаёт комический эффект. При этом окружающие персонажи, как правило, ведут себя так, как будто ничего страшного не произошло, кроме тех случаев, когда паника может обернуться новыми жертвами.

Вместе со «Счастливыми лесными друзьями» под запрет попали мультфильмы и аниме «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» и «Космос: Территория смерти». Эксперты считают, что эти мультики перенасыщены натуралистичными сценами жестокости и насилия. // Фото: m.apkpure.com