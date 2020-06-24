Шестеро незаконных мигрантов застряли в Карелии из-за пандемии

Мигрантов, незаконно находящихся на территории Карелии, в июне начали высылать на родину. До этого из-за пандемии процесс выдворения был невозможен, да и сейчас не прост, сообщает служба карельских приставов.

«Вернуть мигрантов домой в течение трех месяцев практически не представлялось возможным. В центре временного содержания иностранных граждан в Петрозаводске в соответствии с решением суда ожидали выдворения за пределы Российской Федерации 15 иностранных граждан из государств ближнего и дальнего зарубежья — Республики Украины, Иордании, Узбекистана, Армении, Молдовы, Грузии, Египта, Сирии»,

- сообщают приставы.

В начале июня удалось отправить домой трех граждан Узбекистана, наказанных за нарушения режима нахождения в стране. Они улетели на родину из аэропорта «Пулково» чартерным рейсом по договоренности с властями Республики Узбекистан.

Спустя неделю на родину отправились поездом Санкт-Петербург – Владикавказ два гражданина Грузии.

В настоящее время в специальном учреждении для временно задержанных МВД РК находится еще 6 нелегальных мигрантов, которые ждут административного выдворения. Это двое граждан Украины, по одному – из Сирии, Египта и Иордании.