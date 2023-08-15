Незаконную свалку нашли в лесу под Сортавалой

Свалку строительного и бытового мусора нашли в Сортавальском районе сотрудники местного лесничества. Засорена площадь 0,017 гектара, сообщили в группе районной администрации ВКонтакте.

Мусор обнаружили по пути на Сортавальский дробильно-сортировочный завод – под трассой ЛЭП. Полиция в данный момент ищет тех, кто организовал несанкционированную свалку.

Арендаторы лесных участков и лесничие каждый год находят и убирают подобные свалки. В 2021-2022 годах они вывезли мусор с трех свалок на площади 0,08 гектара. // фото: frimufilms/ freepik.com