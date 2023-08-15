Петрозаводск попал в список городов с самыми необычными сладостями

В список шести российских городов с самыми необычными сладостями попал Петрозаводск. Перечень составили специалисты по менеджменту в туризме и брендингу территорий, эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.

Столица Карелии знаменита калитками – небольшими открытыми пирожками из ржаного пресного теста с разными начинками: сладкими, ягодными, творогом, кашей.

Есть версия, что название «калитка» произошло от карельского слова kalitat или kalittoa, что значит «намазывать».

В список также попали городок Болгар в Татарстане с вкусным чак-чаком на меду, Самара с ее знаменитыми конфетами, Владивосток с шоколадом с морским гребешком, Тула со знаменитыми печатными пряниками и Суздаль с вареньем из огурцов. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com