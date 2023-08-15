Стихийную свалку обнаружили грибники

Свалка, которую случайно обнаружили грибники в Прионежском районе, в Минприроды Карелии взяли на карандаш. Люди, отправившиеся на тихую охоту, возмутились, когда увидели в лесу вдоль дороги горы железа, старую технику.

«Можно узнать, законна ли свалка у дороги в лесу? Обычно в этих местах мы собирали грибы, прогуливались... А сегодня были в шоке: свалка расширяется уходит в глубь леса. Видео и фото прилагаю», — опубликовано обращение возмущенного грибника в группе «Новая Вилга/д.Вилга/д.Половина. Доска объявлений» ВК.

По сторонам дороги лежат крупногабаритный мусор. Нетрудно догадаться, что его можно вывезти в лес только на транспорте.

От Минприроды Карелии последовал незамедлительный ответ, в котором говорится, что обращение приняли в работу ГКУ РК «Карелприрода». Чиновники обещали выехать в указанное место для замера объемов свалки и определения видового состава отходов. Обращение граждан внесено в план-график на август-сентябрь. «В течение месяца свалка будет ликвидирована», — обещает Минприроды.

В сентябре еще продолжается грибной сезон, так что жители Вилги смогут проверить это обещание // скрин видео