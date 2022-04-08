Незаконно установленные гаражи демонтируют в Петрозаводске

Октябрьский район в Петрозаводске готовят к сносу аварийных домов для последующего комплексного развития территории. Поэтому мэрия скоро демонтирует 15 незаконно установленных гаражей, сообщили в прес-службе.

Речь идет о территории, ограниченной набережной Варкауса, улицами Мелентьевой и Краснофлотской и Октябрьским проспектом.

Владельцы сооружений могут убрать их самостоятельно в течение двух недель – до 22 апреля.

Соответствующие уведомления появятся на самовольно установленных гаражах сегодня. Параллельно с этим полиция начнет устанавливать их собственников. // Фото: администрация Петрозаводска/ВКонтакте