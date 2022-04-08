В Карелии уничтожено 25 упаковок ветпрепаратов

В Карелии ведутся как плановые, так и внеплановые проверки ветеринарных аптек, клиник и сельскохозяйственных предприятий. Только за прошлый год Россельхознадзором было проведено 32 таких мероприятия, в ходе которых выявлено 20 нарушений. Одних только штрафов выплачено на 59 тысяч рублей. Кроме того, уничтожены лекарства с истекшим сроком годности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во всех случаях были возбуждены дела об административных правонарушениях. Основные из них – оборот незарегистрированных лекарств, истекшие сроки годности препаратов, отсутствие учета средств с ограниченными сроками применения и несоблюдение условий хранения.

Так, по этим причинам в одной из ветеринарных аптек из оборота было изъято 25 упаковок лекарства. Сотрудники ведомства сообщили, что владелец исполнил предписания – передал негодные к употреблению препараты организации, занимающейся их уничтожением на основании лицензии. Фото: pixabay.