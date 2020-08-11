Невыплата зарплаты стала поводом для возбуждения уголовного дела

В Петрозаводске следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. Потерпевшими по делу проходят восемь человек. Речь идет об ущерб в 279 тысяч рублей.

Как предполагают в Следственном комитете по Карелии, руководство организации «при осуществлении коммерческой деятельности на территории города Петрозаводска» не рассчиталось со своими сотрудниками.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Также принимаются меры для восстановления нарушенных прав работников. Наказание за преступление может составить до трех лет лишения свободы.