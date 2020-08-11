Вооруженный разбойник напал на продуктовый магазин в Петрозаводске

На продуктовый магазин, расположенный на Ключевой, напал вооруженный грабитель. В минувшую субботу неизвестный, угрожая ножом, потребовал продавца лечь на пол. Затем он похитил из кассы выручку в размере 29 900 рублей. О нападении женщина заявила в полицию.

Петрозаводским стражам порядка удалось установить подозреваемого злоумышленника. 38-летний мужчина был ранее судим за разбой и лишь недавно вышел на свободу, рассказали в МВД по Карелии.

В беседе с полицией подозреваемый рассказал, что выбрал магазин поближе к дому, где нет камер видеонаблюдения и охраны. После нападения он выбросил нож и куртку в соседнем дворе, а сам уехал на такси. Похищенные деньги мужчина спустил на отдых в сауне.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли нож, и куртку, а на следующее утро задержали подозреваемого. Мужчина находится под стражей. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.