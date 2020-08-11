Женщина из Лоухского района ударила ножом в спину сожителя

В Лоухском районе судом рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая обвинялась в умышленном причинении легкого вреда здоровью сожителя, сообщает прокуратура Карелии.

Судом установлено, что в один из дней апреля 2020 г. между супругами произошел конфликт, в ходе которого подвыпивший мужчина в грубой форме высказался в адрес сожительницы, после чего нанес ей удар кулаком в лицо.

В ответ женщина, нарезавшая в тот момент хлеб, ударила сожителя ножом в область спины, причинив, как показала судебная экспертиза, легкий вред здоровью.

Осознав тяжесть содеянного, она вызвала скорую помощь, до приезда которой оказала потерпевшему первую помощь, пытаясь остановить кровотечение.

По данному факту ОМВД России по Лоухскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В ходе дознания обвиняемая признала вину, активно способствовала расследованию, примирилась с потерпевшим.

Суд признал данные обстоятельства, наряду с противоправностью поведения потерпевшего и наличием на иждивении у подсудимой пяти несовершеннолетних детей, смягчающими наказание последней.

В соответствии с позицией государственного обвинителя женщина признана виновной в совершении указанного преступления. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев, которое осужденной предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор вступил в законную силу.