Невеста умерла во время свадебного торжества

Трагически закончилось бракосочетание в Москве. Во время свадебного торжества в одном из ресторанов столицы умерла невеста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным портала, 25-летняя москвичка скончалась от анафилактического шока в субботу, 11 июля. Невесте стало плохо во время застолья, гости вызвали ей скорую помощь. Состояние женщины потребовало приезда второй бригады медиков-реаниматологов. Несмотря на усилие врачей, спасти ее не удалось.

Анафилактический шок – сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция. Его симптомами считаются температура, сильное потоотделение, боль в голове и в области сердца, падение давления и обморок. Помощь при анафилактическом шоке должна быть оказана немедленно, в противном случае высока вероятность летального исхода.