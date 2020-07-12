Испытания вакцины от коронавируса завершены в России

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.

Первая группа добровольцев будет выписана в среду, вторая — 20 июля, заявил «РИА Новости» директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Клинические испытания в университете начались 18 июня. Там заявили, что безопасность вакцины от коронавирусной инфекции подтверждена в ходе испытаний.

Ранее в Сеченовском университете сказали, что добровольцы, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса, «в целом» переносят ее хорошо. Всего в исследованиях принимает участие 38 человек. Ранее о положительных результатах сообщало также Минобороны.