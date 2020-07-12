Около семи тысяч человек заразились за сутки COVID-19 в России

За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщает оперативный штаб. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни.

На Москву приходится 679 выявленных случаев, на Санкт-Петербург – 293, на Свердловскую область – 286, Ханты-Мансийский АО – 267, на Алтайский край – 232, на Нижегородскую область – 222, на Ямало-Ненецкий АО – 212, на Иркутскую область – 209, на Московскую область – 197, Мурманскую область – 183.

Всего в России выявили 727 162 случая коронавируса. За сутки умерли 130 человек, за весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 3 615 человек, за все время – 501 061 человек.

В Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело 15 человек. Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 10 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, село Толвуя -1), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Кварцитный), в Кондопожском районе – 1 человек (деревня Готнаволок). С начала эпидемии от коронавирусной инфекции погибло 10 человек.