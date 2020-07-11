Закон о разглашении врачебной тайны внесен в Госдуму

Близкие родственники смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие. Такие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» внесло в Госдуму правительство, пишет РГ.

Кабмин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи гражданином письменного согласия на предоставление сведений, составляющих врачебную тайну.

Для того, чтобы соответствующие сведения стали доступны родственникам или доверенным лицам пациента, он при жизни должен будет оформить письменное согласие.

Помимо этого чиновники предлагают предоставить супругам, близким родственникам и другим людям, указанным в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, получать сведения о состоянии здоровья пациента, результаты анализов, выписки из медицинских карт, в том числе в форме электронных документов.