Школьники смогут ездить летом в Крым по льготным билетам

В период летних каникул школьникам старше десяти лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу, его перевозчику субсидирует государство. Соответствующее постановление, как пишет RT, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий»,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что «льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны», так, «для путешественников младше десяти лет предусмотрен детский тариф, а малыши до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места».