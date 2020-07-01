Нетрезвый водитель остановлен нарядом ДПС в Карелии

Пьяный водитель отстранен от управления на станции Деревянка, сообщает Госавтоинспекция Прионежского района Карелии.

«Сегодня в 17:35 у д.17А по ул. Посадочной наряд ДПС отстранил от управления водителя автомобиля «Фиат Албеа». 53-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Водитель привлечен к административной ответственности по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ, автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку»,

– говорится в сообщении автодорожного ведомства.

Госавтоинспекция Прионежского района призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя. Такие поездки могут привести к серьезным последствиям для участников дорожного движения.