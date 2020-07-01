Жесткое ДТП произошло на Октябрьском проспекте в Петрозаводске

Серьезная авария произошла в Петрозаводске в минувший вторник, 30 июня. Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в 21:45, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, транспортные средства двигались по Октябрьскому проспекту в противоположных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй – двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении. От столкновения легковые автомобили «закрутило» на проезжей части.

К счастью, как пишет издание, обошлось без жертв.