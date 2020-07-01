Мужчина и женщина пропали на лодке в Ладожском озере

Два человека пропали на Ладоге в Карелии, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Олонецкому району разыскиваются без вести пропавшие Шаламов Василий Витальевич 1976 года рождения и Овчинникова Александра Васильевна 1995 года рождения. Данные граждане 26 июня вблизи поселка Ильинский Олонецкого района вышли в акваторию Ладожского озера на лодке с мотором. До настоящего момента их местонахождение неизвестно»,

– говорится в сообщении.

Приметы:

Шаламов Василий Витальевич: рост 180-185 см., плотного телосложения, стрижен налысо, седая борода, татуировка на правом предплечье в виде паутины. Был одет в плавки.

Овчинникова Александра Васильевна: рост 160-165 см., среднего телосложения, темные волосы. Была одета в мастерку серого цвета на молнии, лосины серого цвета.

Всех обладающих информацией о местонахождении граждан просят сообщать по телефонам в Олонце: 8(81436)4-14-18, +7960-212-22-61 или +7921-225-47-16.