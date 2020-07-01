01 июля 2020, 18:08
Кошмарную находку в «Песках» сделал известный журналист
Алексей Гаврилов наткнулся на труп животного прямо посреди популярного пляжа
ОСТОРОЖНО! ШОК-КОНТЕНТ!
Известный карельский журналист Алексей Гаврилов обнаружил на пляже «Пески» труп крупного животного. О своей находке он сообщил на личной странице в соцсети.
По словам журналиста, труп лежит прямо в центре пляжа. Какое это животное, определить трудно – тело сильно истлело: то это ли крупная собака, то ли маленький пони.
– Уважаемые ответственные лица, большая к вам просьба, примите меры по очистке пляжа! – обратился Гаврилов к властям.
Также он сфотографировал автомобиль, заехавший на середину пляжа. За рулем машины находился пьяный водитель.