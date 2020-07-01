Кошмарную находку в «Песках» сделал известный журналист

ОСТОРОЖНО! ШОК-КОНТЕНТ!

Известный карельский журналист Алексей Гаврилов обнаружил на пляже «Пески» труп крупного животного. О своей находке он сообщил на личной странице в соцсети.

По словам журналиста, труп лежит прямо в центре пляжа. Какое это животное, определить трудно – тело сильно истлело: то это ли крупная собака, то ли маленький пони.

– Уважаемые ответственные лица, большая к вам просьба, примите меры по очистке пляжа! – обратился Гаврилов к властям.

Также он сфотографировал автомобиль, заехавший на середину пляжа. За рулем машины находился пьяный водитель.