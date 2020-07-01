Вандалы испортили фонтан в сквере в Петрозаводске

Сквер на набережной Варкауса в Петрозаводске пострадал от действий вандалов. Неизвестные похитили кран питьевого фонтанчика, и вода некоторое время лилась прямо на дорожку.

Об этом сообщается в паблике «РКС-Петрозаводск». Именно эта компания занимается благоустройством сквера на пересечении набережной и улицы Ленинградской.

– Ещё даже не успели официально открыть сквер, а у питьевого фонтанчика уже украли кран. Из-за этого огромная струя из фонтана лилась прямо на дорожку сквера. Очень неприятно! Давайте с уважением относиться к тому, что другие делают для нас же, на благо города! – написали в паблике.

Фонтан временно закрыли коробом, чтобы таких случаев не повторялось. Отметим, что рядом с фонтанчиком уже стоит декоративный водопад.