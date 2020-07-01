Дерево упало на школу в Кеми

1 июля подразделение пожарной охраны по Кемскому району Карелии привлекались для распилки упавшего дерева. Береза рухнула на корпус начальной школы №1, сообщает паблик пожарно-спасательной службы.

На место ЧП приехали шесть человек и одна единица техники. Дерево упало из-за сильного ветра, пострадавших нет.

Отметим, что накануне стихия повалила деревья, повредила крыши нескольких домов, линий электропередач в Сортавале. Жителей предупреждали о возможных перебоях в водоснабжении.