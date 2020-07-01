В Карелии машина сгорела по вине пьяного водителя

В Олонецком районе Карелии автомобиль сгорел по вине пьяного водителя. Об этом сообщает ГИБДД региона. Инцидент произошел 29 июня. По данным Госавтоинспекции, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением машиной и съехал с дороги. В результате происшествия автомобиль загорелся.

Сам нарушитель в ДТП не пострадал. Как выяснилось, у него не было даже водительских прав. На мужчину были составлены административные материалы.

Кроме того, 30 июня в Кондопожском районе инспекторы отстранили от управления автомобилем "Рено Логан" 69-летнего водителя, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Решение о наказании нарушителей примет суд.

Фото: ГИБДД Карелии