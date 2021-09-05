«Нет компромисса». В Ватнаволоке готовы к суду с форелеводами

Текст: Георгий Ченетемиров

Борьба с форелеводами в Кондопожском районе продолжится. В пятницу вечером об этом заявили обитатели деревни Ватнаволок и чиновники на встрече в администрации района. Ситуация вокруг Ватнаволока – тот редкий случай, когда местная власть выступает заодно с местными жителями и открыто предъявляет претензии вышестоящим начальникам. Ведь, судя по всему, форелевые садки рядом с поселением хотят «воткнуть» не просто без учета мнения граждан, а даже без установленных законом формальных процедур изучения этого мнения.

Вел встречу глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников. Он напомнил, что в 2019 году прошли торги на рыбоводный участок вблизи Ватнаволока. Сам участок был сформирован в 2008-2009 годах Министерством сельского и рыбного хозяйства. Как объяснил глава администрации, в этом и кроется причина того, что появление строителей стало для всех полной неожиданностью.

– По поводу этого рыбоводного участка, который сейчас в Ватнаволоке, предварительной стадии – писем, каких-то вопросов – не приходило в администрацию района. Министерство, которое сейчас возглавляет господин Лабинов, не прислало нам никаких документов, и не прислало их потому, что участок был сформирован больше десяти лет назад, – сказал Виталий Садовников.

По его словам, есть недавние конкретные примеры, когда выделение рыбоводных участков согласовывали с местными жителями: организовывались публичные слушаний, и результаты их посылались в Минсельхоз. Глава Кедрозерского поселения Анатолий Папченков подтвердил, что форелеводы пытались претендовать на некоторые близлежащие водоемы; чиновники проводили опросы населения, население неизменно высказывалось против. Однако в Ватнаволоке ни опросов, ни публичных слушаний не наблюдалось – потому, что и предложений таких не было.

Может, они имели место когда-то давно, в 2008-2009 годах, когда участок только выделялся? Но здесь начинается самое интересное. Анатолий Папченков заявил, что не нашлось никаких документов ни в поселковой, ни в районной администрации.

– Мы проверили все документы, которые есть у нас в архиве. Никаких запросов и документов по поводу размещения садкового хозяйства в районе Ватнаволока у нас нет. Насколько я понял, и в районной администрации тоже. Значит, это проходило без ведома органов местного самоуправления, – пришел к выводам Папченков.

Любопытно, ведь сам министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов пояснял нашему изданию, что решение разводить форель на определенной территории нельзя принимать без учета мнения граждан. Министр предположил, что в 2009 году имелся какой-либо документ, в котором отражалась позиция местных жителей, и его, наверное, можно при желании найти в архивах. Вот только в каких?

На встрече с местными жителями незримо (возникли проблемы с видеосвязью) присутствовал замруководителя межрегионального управления Росприроднадзора Сергей Пластинин. Он заявил, что, согласно действующему законодательству, форелевые хозяйства считаются не оказывающими большого влияния на экологию.

– Но на сегодняшний день те хозяйства, которые планируются или уже работают на территории Кондопожского района, относятся к третьей категории негативного воздействия на окружающую среду. Это объекты, которые оказывают незначительное негативное воздействие. Это установлено постановлением российского правительства.

Пластинин объяснил, что для форелеводов установлены жесткие критерии допустимой концентрации загрязняющих веществ в воде. По его словам, требования даже более жесткие, чем к питьевой воде. И форелеводы их выдерживают.

– Исходя из опыта многолетних наблюдений по Онежскому озеру на тех участках, где выращивается радужная форель, превышения концентрации загрязняющих веществ мы не видим. Разовые превышения были связаны с превышением железа или перманганатной окисляемости, что обусловлено природными особенностями заливов, проливов и подачи туда рек…

Вместе с тем специалист отметил, что фактически никто не контролирует донные отложения под форелевыми хозяйствами. Это должно делать государство, но делает, потому что нет денег, а сами бизнесмены такой работой заниматься не обязаны. Однако и тут Пластинин сделал оговорку: загрязнения на дне, как правило, возникают на малых глубинах в водоемах с плохой проточностью, а Онежское озеро к таким объектам не относится. Кроме того, отложения формируются в течение нескольких лет, и говорить о моментальном загрязнении – «это будет голословно», сказал специалист.

– Однозначно в Онежском озере хорошие процессы перемешивания, достаточные глубины для аквакультуры. У нас проблемы возникают на других водоемах – малых, я большой противник этого, – сказал Сергей Пластинин.

В целом же замначальнка Росприроднадзора заявил, что ущерб окружающей среде надо доказывать. И сейчас нет доказательств, что форелевые хозяйства этот ущерб наносят.

Выступление специалиста возмутило пришедших на встречу местных жителей. По их словам, в том участке Онежского озера возле Ватнаволока, где собираются ставить садки, никаких больших глубин нет, да и вода там циркулирует не слишком. К тому же губа с одной стороны уже «заперта» форелевым хозяйством.

– Деревня Ватнаволок расположена так, что вода поступает либо с севера, либо с юга. На севере расположено рыбоводческое хозяйство возле деревни Кедрозеро, и там люди уже берут воду из скважин, потому что озерную воду нельзя использовать даже для технических нужд. А теперь будет участок и с южной стороны! – говорит местный житель.

– То есть о донных отложениях мы только через семь-восемь лет узнаем, – возмущается другой. – А сейчас я как могу узнать, сколько именно они нагадят?

– Насколько законным было формирование участка без учета мнения населения, без проведения публичных слушаний, без проведения опросов? Ответа на этот вопрос пока никто не дает. Когда министр сельского хозяйства говорит, что надо искать компромисс в этом вопросе – я считаю, что здесь компромисса никакого не должно быть. Этот участок с этого места должен быть убран. Пусть у себя Лабинов перед водозабором в Петрозаводской губе Онежского озера установит форелевое хозяйство! – резюмировал Анатолий Папченков. После этих слов раздались аплодисменты.

– Тут на всю Карелию заявили, будто в нашей губе нет ни одного действующего форелевого хозяйства. Мы в воскресенье ездили – там два хозяйства, рабочие ходят, рыб кормят!

Общественник Виктор Гусев выразил опасение, что сейчас в Кондопожском районе готовятся к освоению и другие форелеводческие участки, сформированные когда-то в далекие годы. Ответить на этот вопрос должно бы министерство сельского и рыбного хозяйства.

Чиновники и местные жители пока что решили действовать «по-хорошему». Они намерены обратиться с просьбой расформировать выделенный для разведения рыбы участок. Глава Кедрозерского поселения Анатолий Папченков, впрочем, сомневается, что бизнесмены добровольно согласятся уйти из Ватнаволока, ведь в форелевое хозяйство уже вложены миллионы рублей. Тогда остается идти в суд и доказывать, что участок в 2008-2009 годах был сформирован с нарушением законных процедур. Есть ли доказательства обратного у чиновников и предпринимателей, в Ватнаволоке пока не знают.