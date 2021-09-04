Как ездить без штрафов в Петрозаводске

По примеру Петрозаводска понятно, что камер на дорогах будет только больше, а приборы для оповещения о «засадах» будут все более популярными.

Антирадаром в России с девяностых годов привычно называют любое устройство, способное предупреждать о дорожных камерах и полицейских радарах, хотя на самом деле есть два типа устройств. Радар-детектор — это пассивный вариант, который принимает сигналы излучателей дорожных камер и информирует о них водителя, чтобы тот сбавил скорость. Такие приборы в России не запрещены и продаются в большом количестве модификаций.

Классический радар-детектор определяет наличие излучения в одном из стандартных диапазонов и заранее информирует водителя о приближении к камере (видео).