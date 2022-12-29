Несколько улиц в Петрозаводске остались без воды

Сегодня в 15:15 в Петрозаводске произошло отключение воды на нескольких улицах. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без водоснабжения остались здания на улицах Пограничной, Сулажгорской, Мира, Восьмого марта, Репина, Спортивной, Пугачева, Вологодской. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочно ресурс должен быть возвращен в дома горожан к 18 часам. // Фото: unsplash.com