15 декабря 2023, 12:08
Несколько бетонных плит выпало на дорогу из грузовика в Петрозаводске
Грузовик разгрузился на переезде вблизи ТЭЦ
Большегруз потерял часть груза в районе Рыбка, сообщили очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Инцидент случился сегодня утром в районе железнодорожного переезда рядом с ТЭЦ.
Несколько железобетонных плит выпало с грузовика на повороте. Обе оказались повреждены. Никого из автомобилистов не задело.
«Гранте» попутного направления очень повезло, почти перед ней выпала, решали секунды», - написали в комментариях. // фото участники VK-группы «ДТП Петрозаводска и Карелии»