Несколько бетонных плит выпало на дорогу из грузовика в Петрозаводске

Большегруз потерял часть груза в районе Рыбка, сообщили очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент случился сегодня утром в районе железнодорожного переезда рядом с ТЭЦ.

Несколько железобетонных плит выпало с грузовика на повороте. Обе оказались повреждены. Никого из автомобилистов не задело.

«Гранте» попутного направления очень повезло, почти перед ней выпала, решали секунды», - написали в комментариях. // фото участники VK-группы «ДТП Петрозаводска и Карелии»