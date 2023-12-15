Обедающих выпечкой птиц запечатлели в магазине в центре Петрозаводска

Стеллаж с выпечкой привлек пернатых посетителей. Пирожки, булочки лежат в открытых боксах, птицы без стеснения пробуют их на вкус.

Лакомящегося выпечкой в магазине в торговом центре на проспекте Ленина голубя сфотографировали петрозаводчане. Снимки опубликовал паблик «Подслушано в Птз».

Со слов автора, фото сделаны днем 13 декабря.

«Два голубя обедают свежей выпечкой. Первый выбрал с курицей и картошкой, второй - что-то сладкое»,

- написали горожане. С их слов, работники магазина знают о голубях, но ничего не делают.

«До замдиректора магазина информацию донесли, в Роспотребнадзор тоже», - сообщили петрозаводчане.

Горожане опасаются подхватить инфекцию и предложили временно воздержаться от покупки выпечки в этом магазине. // фото из VK-паблика «Подслушано в Птз»