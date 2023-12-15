Патологии в легких и случаи туберкулеза обнаружили у жителей Карелии

Жителей Карелии обследовали в передвижных флюорографах республиканского противотуберкулезного диспансера.

Два «кабинета» на колесах выполнили 244 выезда, доезжали и до совсем маленьких населенных пунктов. С начала года удалось обследовать 10 181 человек, что на 1304 больше, чем годом ранее. В ходе обследований впервые выявили 21 патологию, в том числе девять случаев туберкулеза. Об этом сегодня сообщил в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В северные поселки также отправлялся передвижной комплекс межрайонной больницы №1 из Костомукши. С начала года специалисты совершили 26 выездов, за время которых обследовали 983 человека.

В случае выявления патологии, человека направляют в противотуберкулезный диспансер или в Республиканский онкодиспансер. // фото freepik.com