В Петрозаводске неизвестные забросали яйцами баннер с бойцом СВО

Баннер с изображением сержанта из Суоявского района, участником СВО, забросали яйцами. Инцидент случился на днях на Вытегорском шоссе, где установлен билборд с фотографией бойца.

Об инциденте рассказала в соцсети петрозаводчанка-волонтер, организующая сборы гуманитарной помощи. Репост записи сделал бывший мэр Петрозаводска.

Петрозаводчанка попросила считать ее публикацию официальным обращением в полицию.

«Если вы видели это преступление или подобное происходит у вас на глазах, пожалуйста, сразу сообщайте в правоохранительные органы!» - призвала горожанка. // фото с VK-страницы волонтера/ unsplash.com