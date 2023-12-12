Полуоткрытый люк в Петрозаводске может оставить водителей без колес

Горожане заметили опасный люк во дворе дома № 7 по Лесной улице в Петрозаводске. Он полуоткрыт, покрыт снегом, поэтому автомобилисты вполне могут его не заметить, сообщили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Опасная ситуация сложилась неподалеку от детского сада. В паблике пишут, что водители могут остаться без колес. Но очевидно, что здесь опасно ходить и пешеходам.

В комментариях сотрудники городской администрации ответили, что информацию передали в комитет ЖКХ.

«Об итогах рассмотрения и принятых мерах напишем дополнительно в течение трех рабочих дней. Ожидайте, пожалуйста», - сказано в сообщении. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»