Петрозаводчане жалуются на обман УК – отчитались, а наледь не убрали

Жители Петрозаводска возмутились из-за не соответствующего действительности ответа управляющей компании. Она отчиталась о уборке кровли дома № 6 на Пограничной улице от сосулек и снега.

Горожане уверяют, что это обман. Они снова сфотографировали наносы и наледь на крыше дома и опубликовали фотографии в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Люди рассказали, что сотрудники УК «Гарантия Плюс» предоставили в в Госкомитет Карелии по жилищному надзору не соответствующую действительности информацию.

- Ответ управляющей компании Государственному комитету, что нарушения ликвидированы, явно не соответствует действительности! Воз, как видно, и ныне там!»

- написали они.

Горожане в доказательство приложили фотографии, сделанные в 14 часов 12 декабря. На снимках видно, что крыша дома покрыта опасно свисающими сосульками и снегом. // фото: «Подслушано в ПТЗ»