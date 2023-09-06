Несколько астероидов летят в сторону Земли

Пять астероидов приблизятся к Земле в ближайшую неделю. Об этом говорится в сообщении на сайте НАСА.

Так, 6 сентября небесное тело размером с дом пролетит на расстоянии в 5,11 миллиона километров от нашей планеты.

Следующие два астрономических объекта размером с самолет и автобус совершат сближение 8 сентября - на 4,08 миллиона и 5,72 миллиона километров соответственно.

Еще два небесных тела максимально сблизятся с Землей 10 сентября. Они пройдут на расстоянии 1,52 миллиона и 2,66 миллиона километров от планеты. По размерам они также напоминают самолет. // Фото: unsplash.com / NASA