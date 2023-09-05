Сбежавшая из дома кошка вернулась к хозяевам через 11 лет

Кошка в австралийском Виндзоре пропала из дома. Хозяева 10 лет искали питомицу, но потом отчаялись. Вскоре она вернулась к ним, передает 9 News.

Кошка Люси исчезла из семьи Симпсонов в 2012 году, ей было всего два года. Найти ее не удалось, но спустя 11 лет хозяевам позвонили из Лиги защиты животных.

Оказалось, кошка нашлась. Она все это время жила неподалеку – всего в пяти минутах езды от прежнего дома. Ее новой хозяйкой стала пожилая женщина. Когда она умерла, Люси оказалась в приюте.

Там проверили ее микрочип и узнали контакты прежних владельцев. Теперь кошка снова живет дома. // фото: jonathansautter/ pixabay.com