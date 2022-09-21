Несанкционированные свалки ликвидированы в двух районах Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается ликвидация несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Подрядчик убрал свалки на Октябрьском проспекте и на улице Связи. Всего до конца года организации предстоит убрать с общественных территорий тысячу кубометров мусора. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к работам в Соломенном.

Горожан призывают ответственно относиться к чистоте в Петрозаводске. В мэрии напомнили, что выбрасывать отходы можно только в специально отведенные для этого места. Фото мэрии Петрозаводска